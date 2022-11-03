Колаборант Стремоусов заговорив про втечу окупаційних військ: що відбувається в Херсоні

Окупанти знову активізували свої заклики якнайшвидше виїхати із Херсона

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов Заступник заявив, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. Про це він сказав у ефірі пропагандистського телеканалу «Соловйов Live».

За словами Стремоусова, скоріш за все, окупаційні війська підуть на лівобережну частину Херсонської області. Тому він закликав людей, які залишаються у Херсоні, максимально швидко виїхати з міста на лівий берег.

Водночас ситуацію на лінії фронту у регіоні колаборант назвав «некритичною». За його словами, всі спроби українських військ прорвати оборону успішно відбиваються, а масового накопичення підрозділів ЗСУ на лінії фронту не видно.

Стремоусов також оприлюднив низку відео на своєму Telegram-каналі, в яких він переконує жителів Херсонщини, що «паники нет», і при цьому він визнав, що «ситуація непроста» та наполегливо закликав людей виїжджати з міста якнайшвидше.

Посіпака ворога також підтвердив «приліт» по адміністрації окупантів у Голій Пристані. За його словами, будівля була атакована вночі, тому внаслідок удару люди не постраждали. Водночас, за його словами, будівля повністю зруйнована.

Також варто зазначити, що у тимчасово окупованому Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник російський прапор. Окупаційна влада пояснила російським пропагандистським ЗМІ зникнення прапора тим, що «адміністрація» у повному складі було переведено до іншого міста – Генічеська.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань прокоментував зверненнія Стремоусова. Він відзначив «цікаву зміну риторики» в окупантів.

«У колаборанта Стремоусова «паники нет», «все под контролем», «россия навсегда» перейшли в «пока линия обороны держится». Яка цікава зміна риторики», – зазначив він.

Нагадаємо, керівниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова розповіла, що російські окупанти на Херсонщині масово розкрадають оселі людей, які виїхали з окупації, а також тероризують людей, які залишилися.

Також повідомлялося, що російські загарбники перемістили свою «адміністрацію» з Херсона на лівий берег Дніпра.

Відомо також, що окупаційна влада Херсонщини оголосила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.