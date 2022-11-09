Сальдо підтвердив смерть колаборанта Стремоусова

Окупаційна влада Херсонщини виступила зі зверненням щодо смерті Стремоусова

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо підтвердив загибель Кирила Стремоусова. Про це він заяви у своєму зверненні.

«Мені дуже важко говорити, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов. Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП», – сказав Сальдо.

Сальдо також поінформував, що Стремоусов був багатодітним батьком – у нього п’ятеро дітей, і незабаром має народитися шоста дитина.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра.