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Сальдо підтвердив смерть колаборанта Стремоусова

Надія Клочко
glavcom.ua
Сальдо підтвердив смерть колаборанта Стремоусова
Кирило Стремоусов загинув у ДТП поблизу Генічеська
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада Херсонщини виступила зі зверненням щодо смерті Стремоусова

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо підтвердив загибель Кирила Стремоусова. Про це він заяви у своєму зверненні.

«Мені дуже важко говорити, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов. Він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП», – сказав Сальдо.

Сальдо також поінформував, що Стремоусов був багатодітним батьком – у нього п’ятеро дітей, і незабаром має народитися шоста дитина.

Сальдо підтвердив смерть колаборанта Стремоусова фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. 

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