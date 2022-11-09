Загибель колаборанта Стремоусова: що відомо

ДТП за участю Стремоусова сталася на трасі Херсон – Армянськ

Так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Цю інформацію підтвердила керівник некомерційної організації «Добро миру – Волонтери Криму» Валерія Петрусевич, передають росЗМІ.

«Загинув Кирило Стремоусов. Інформація точна, знаю особисто. ДТП. Обставини – пізніше», – повідомила Петрусевич.

В адміністрації області також підтвердили журналістам, що ця інформація відповідає дійсності.

А от так зване МОЗ Херсонської області заявило, що поки не підтверджено, що саме Стремоусов загинув у аварії. Підтверджується лише факт ДТП. За словами «міністра охорони здоров’я» Херсонської області Вадима Ільмієва, ДТП сталася на трасі Херсон – Армянськ.

«Справді, я можу підтвердити, що Кирило потрапив у ДТП. Інформація про загибель від медиків до мене ще не надходила. Швидка виїхала на місце аварії», – повідомив Ільмієв.

Співчуття щодо смерті Стремоусова вже висловив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

«Щойно дізнався про загибель Кирила Стремоусова. Познайомився з ним нещодавно особисто. Він був справжнім патріотом Росії. Так було і сьогодні вранці. Це непоправна втрата», – написав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

Додамо, що останнім часом Стремоусов заявляв, що російські окупаційні війська можуть незабаром залишити Херсон і переміститися на лівий берег Дніпра. Крім того, зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ.