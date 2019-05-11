Українські авіакомпанії у квітні стали пунктуальнішими



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У квітні українські авіакомпанії здійснили 4099 рейсів

Показник пунктуальності українських авіакомпаній у квітні становить 86,9%, а у березні був 86,2%

Українські авіакомпанії у квітні 2019 року відхилялися від графіку у межах 15-ти хвилин, що поліпшило показник пунктуальності на 0, 7 % у порівнянні з березнем цього року. Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що показник пунктуальності українських авіакомпаній у квітні становить 86,9%, а у березні був 86,2%.

Згідно з даними відомства, у квітні українські авіакомпанії здійснили 4099 рейсів.

Міністерство зазначає, що пунктуальність іноземних авіакомпаній у квітні 2019 року зменшилася до 85,4% (з 87,1% у березні поточного року), а загальна кількість виконаних рейсів становила 2954.

З українських авіакомпаній, що здійснили у квітні понад 50 рейсів, найпунктуальнішою залишається «Мотор Січ» із показником пунктуальності в 98,8% за загальної кількості рейсів у 242.

Слідом йде Windrose з показником в 92,6% за загальної кількості рейсів у 363.

Пунктуальність найбільшої на ринку авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» становила 88,8% за загальної кількості рейсів у 2815 – третє місце в рейтингу.

Замикають квітневий топ-5 за пунктуальністю з показниками в 80% і 73,4% авіакомпанії «Буковина» і Sky UP, що виконали 100 і 305 рейсів відповідно.

У квітні рейтинг пунктуальності серед іноземних авіакомпаній очолили з показником 100% Czech Airlines, Alitalia, Air Arabia, EllinAir, Aegean Airlines, Air Malta, Aglie Azur, Bulgaria Air Tarom, які виконали від 1 до 32 рейсів за місяць.

Серед «бюджетників» у квітні найкращі показники щодо пунктуальності у ірландської Ryanair - 91,1%, яка мала 258 рейсів. На другому місці - Pegasus Airlines – 87,9%, що здійснила 99 рейсів. У угорської Wizzair цей показник становив 85,9% за 567 рейсів - третє місце серед лоукостерів.

Як повідомлялося, українські авіакомпанії в березні 2019 року здійснили в рамках щонайбільше 15-хвилинного відхилення від розкладу 86,2% усіх рейсів з українських аеропортів, що відповідає поліпшенню показника на 9,1 процентного пункту порівняно з попереднім вимірюванням пунктуальності авіакомпаній за січень (77,1%).