В аеропорту М'янми розбився пасажирський літак
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Авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови, з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини
У М'янмі в аеропорту міста Янгон в середу, 8 травня, зазнав аварії літак авіакомпанії «Biman Bangladesh Airlines». Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на поліцію аеропорту.
Зазначається, що авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови.
У результаті аварії постраждали щонайменше чотири людини, включаючи пілота, розповів секретар Міністерства цивільної авіації і туризму Махібул Хак.
За даними агентства, літак з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини.
#BreakingNews— Aung Bo Bo (@HaB138) 8 мая 2019 г.
A Biman plane crashed on the runway in
Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що 5 травня літак Superjet 100 авіакомпанії «Аэрофлот» здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьево. Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03. О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п'ять хвилин після цього літак здійснив посадку. Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів.
Як повідомлялося, з 78 людей, які перебували на борту, вижили 37. Загинула 41 особа, серед загиблих також громадянин США.
Основною версією загибелі людей під час аварії в Шереметьево є помилка пілотів.