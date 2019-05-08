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    У світі

    В аеропорту М'янми розбився пасажирський літак

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    &nbsp;Постраждали щонайменше чотири людини, включаючи пілота - В аеропорту М'янми розбився пасажирський літак
     Постраждали щонайменше чотири людини, включаючи пілота

    Авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови, з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини

    У М'янмі в аеропорту міста Янгон в середу, 8 травня, зазнав аварії літак авіакомпанії «Biman Bangladesh Airlines». Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на поліцію аеропорту.

    Зазначається, що авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови. 

    У результаті аварії постраждали щонайменше чотири людини, включаючи пілота, розповів секретар Міністерства цивільної авіації і туризму Махібул Хак.

    Постраждалих доставили в лікарню Янгона.

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    За даними агентства, літак з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини.

    Інформації про постраждалих не надходило.

    Нагадаємо, що 5 травня літак Superjet 100 авіакомпанії «Аэрофлот» здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьево. Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03. О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п'ять хвилин після цього літак здійснив посадку. Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів.

    Як повідомлялося, з 78 людей, які перебували на борту, вижили 37. Загинула 41 особа, серед загиблих також громадянин США.

    Основною версією загибелі людей під час аварії в Шереметьево є помилка пілотів.

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