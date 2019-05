В аеропорту М'янми розбився пасажирський літак

Авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови, з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини

У М'янмі в аеропорту міста Янгон в середу, 8 травня, зазнав аварії літак авіакомпанії «Biman Bangladesh Airlines». Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на поліцію аеропорту.

Зазначається, що авіалайнер врізався у злітно-посадкову смугу через несприятливі погодні умови.

У результаті аварії постраждали щонайменше чотири людини, включаючи пілота, розповів секретар Міністерства цивільної авіації і туризму Махібул Хак.

Постраждалих доставили в лікарню Янгона.

За даними агентства, літак з'їхав зі злітно-посадочної смуги і розвалився на три частини.

#BreakingNews



A Biman plane crashed on the runway in

Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg