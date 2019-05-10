США готуються до масштабних навчань на Алясці



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До навчань Northern Edge 2019 буде залучено 250 винищувачів

Військово-повітряні сили США готуються до початку традиційних навчань Northern Edge, які проводяться кожні два роки на Алясці. Про це пише ресурс Air Force Time.

Цього року навчання будуть проходити протягом 13-24 травня. Метою навчань є відпрацювання здатності авіації ВПС, ВМФ і Корпусу морської піхоти діяти злагоджено.

До навчань Northern Edge буде залучено 250 літаків і 10 тисяч солдатів. В 2017 році учасниками цих тренувань були лише 6 тисяч солдатів і 175 літаків.

Окрім того, участь в маневрах цього року буде брати 5 кораблів ВМФ США. Особливістю навчань Northern Edge 2019 є участь авіаносця. Також до проведення навчань будуть залучені всі профільні командування родів військ регіонального Індійсько-Тихоокеанського командування.

Місцем перебування основних сил в рамках маневрів Northern Edge 2019 буде авіабаза Кодіяк.