Від гріха подалі. У Путіна після подій у Шереметьєво вирішили скасувати авіаційну частину параду
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Цьогорічний парад у Москві пройшов в урізаному форматі
Авіаційна частина параду у Москві зірвана. Після проходження сухопутних частин Збройних сил Росії на параді у Москві прозвучало оголошення, що авіаційна частина параду відмінена.
Причиною цього названа нельотна погода у Москві та регіоні.
Президент РФ Володимир Путін покинув Красну площу.
Як повідомлялось, Путін на параді у Москві визнав, що перемогу Другій світовій війні здобута силами «великих руських столиць». В їх числі першим пройшов Київ, згадано також було про Одесу.
Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.
На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.
СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.
За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.
Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.