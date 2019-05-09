Від гріха подалі. У Путіна після подій у Шереметьєво вирішили скасувати авіаційну частину параду



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Господар Кремля Володимир Путін Ілюстративне фото

Цьогорічний парад у Москві пройшов в урізаному форматі

Авіаційна частина параду у Москві зірвана. Після проходження сухопутних частин Збройних сил Росії на параді у Москві прозвучало оголошення, що авіаційна частина параду відмінена.

Причиною цього названа нельотна погода у Москві та регіоні.

Президент РФ Володимир Путін покинув Красну площу.

Як повідомлялось, Путін на параді у Москві визнав, що перемогу Другій світовій війні здобута силами «великих руських столиць». В їх числі першим пройшов Київ, згадано також було про Одесу.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.