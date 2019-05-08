Нова халепа у «Шереметьєво». Черговий SuperJet 100 не зміг злетіти через запах гару



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Фото: Aviation Voice

Рейс на Ригу затримано через технічні проблем: пасажири поскаржилися на запах гару

Ще один літак Sukhoi SuperJet 100 не зміг піднятися в небо через раптову появу технічних проблем. Про це повідомляє сайт КР.ru.

Уточнюється, що літак Москва-Рига не зміг вирушити в запланований рейс і залишився в «Шереметьєво» ввечері 7 травня. Через дві години пасажирів відправили на альтернативному повітряному судні.

За даними видання, пасажири, які піднялися на борт, відчули в салоні запах гару і стали просити скасувати рейс.

Стюардеси вивели людей з літака, щоб фахівці перевірили повітряне судно. Після цього було прийнято рішення про заміну повітряного судна.

«Люди були налякані трагедією, яка сталася 5 травня, коли після посадки в «Шереметьєво» згорів лайнер такої ж модифікації - Sukhoi SuperJet 100», - повідомляє російське видання.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.