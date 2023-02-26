Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
Батько-блогер дав дитині дивне ім'я
фото: Дмитро Варварук/Instagram

Дмитро Варварук, який місяць тому вперше став батьком, похрестив свого крихітного малюка

Український блогер-мільйонник із Івано-Франківська Дмитро Варварук, який місяць тому вперше став батьком, похрестив свого крихітного сина. На сторінці в Instagram він поділився світлинами з таїнства. Також Варварук розсекретив, як вони з дружиною Яною назвали сина. Дмитро гордо заявив, що назвав хлопчика Хайп.

Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина фото 1

У підтвердження своїх слів Варварук показав свідоцтво про народження малюка, де вказано його повне ім'я – Варварук Хайп Дмитрович.

«Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я. Хоч вона не погоджувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому», – прокоментував вигадливий батько.

Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина фото 2

Реакція фоловерів блогера не змусила на себе чекати. Люди були відверто приголомшені вчинком Варварука: «Можна було собаку завести, для цього необов'язково було народжувати дитину», «Це реально п*здець», «І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш, лише про своє я!», «Ще б назвав Патрон».

Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина фото 3

Первісток Дмитра Варварука та його дружини Яни з'явився на світ 25 січня 2023 року. Блогер у прямому ефірі розповідав і показував, як його дружина народжувала.

Раніше столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч гривень донатів для Збройних сил України.

 

Теги: дружина блогер батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Блогер дотепно переозвучив Байдена на зустрічі з українськими політиками (відео)
21 лютого, 21:33
Підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату
Підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату
22 лютого, 12:14
Блогер привласнив 340 тисяч гривень донатів
Столичний блогер привласнив сотні тисяч гривень, які донатили для ЗСУ
23 лютого, 14:59

Суспільство

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Шмигаль розповів, яка ситуація з корупцією у Міноборони
Шмигаль розповів, яка ситуація з корупцією у Міноборони
Зеленський у День спротиву окупації Криму: «Повернемо наш прапор у кожен куточок України»
Зеленський у День спротиву окупації Криму: «Повернемо наш прапор у кожен куточок України»
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
Хвилина мовчання: згадаймо волонтера та капелана Ярослава Павенка
Хвилина мовчання: згадаймо волонтера та капелана Ярослава Павенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8821
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5960
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту