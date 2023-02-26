Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина

Дмитро Варварук, який місяць тому вперше став батьком, похрестив свого крихітного малюка

Український блогер-мільйонник із Івано-Франківська Дмитро Варварук, який місяць тому вперше став батьком, похрестив свого крихітного сина. На сторінці в Instagram він поділився світлинами з таїнства. Також Варварук розсекретив, як вони з дружиною Яною назвали сина. Дмитро гордо заявив, що назвав хлопчика Хайп.

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У підтвердження своїх слів Варварук показав свідоцтво про народження малюка, де вказано його повне ім'я – Варварук Хайп Дмитрович.

«Ще на початку ми з Яною домовились, що ім'я обираю я. Хоч вона не погоджувалась зі мною, слово було сказано. Ви думали, що я жартую? Можете побачити самі в свідоцтві написано Варварук Хайп Дмитрович, а значить і в паспорті так буде! Хоча називати ми його будемо по-іншому», – прокоментував вигадливий батько.

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Реакція фоловерів блогера не змусила на себе чекати. Люди були відверто приголомшені вчинком Варварука: «Можна було собаку завести, для цього необов'язково було народжувати дитину», «Це реально п*здець», «І навіщо таке робити? Про майбутнє дитини не думаєш, лише про своє я!», «Ще б назвав Патрон».

Первісток Дмитра Варварука та його дружини Яни з'явився на світ 25 січня 2023 року. Блогер у прямому ефірі розповідав і показував, як його дружина народжувала.

Раніше столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч гривень донатів для Збройних сил України.