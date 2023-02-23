Столичний блогер привласнив сотні тисяч гривень, які донатили для ЗСУ

Столичного блогера викрили у заволодінні 340 тисяч гривень донатів для Збройних сил України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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«Мешканцю міста Києва оголосили підозру за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб ЗСУ», – йдеться у повідомленні правоохоронців..

За даними слідства, 24-річний підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

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Отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, чоловік почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок.

Правоохоронці викрили понад 30 фактів незаконного виведення грошових коштів з електронного гаманця сайту. Таким способом зловмисник заволодів 340 тисячами гривень донатів.

У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучили носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.