Підозрюваний у держзраді блогер переховувався у монастирі Московського патріархату

Провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби

Служба безпеки України затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Поплічником рашистів є столичний блогер, засновник так званого «руського клубу», який займався підготовкою «замовних» публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«У своїх колонках називав «закономірним» захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації «Л/ДНР», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). При цьому зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

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Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України. За кожну «порцію» деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але за даними ЗМІ мова йде про прокремлівського блогера Дмитра Скворцова.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру блогерам із Києва та Одеси, які готували фейки для ток-шоу Соловйова.