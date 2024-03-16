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Український захисник зустрів у бою рідного батька – російського танкіста

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український захисник зустрів у бою рідного батька – російського танкіста
Командир екіпажу Bradley Олександр
фото: скріншот із відео

Військовий був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано вискочив російський танк

На Авдіївському напрямку екіпаж бойової машини піхоти Bradley вступив у бій з російським танком. Як виявилося, командир екіпажу Олександр зустрів у бою рідного батька – російського танкіста. Про це йдеться у публікації видання «Настоящее время».

Олександр – військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ. Його екіпаж у відкритому бою підбив два російські танки. Після цього бійців показали в українських ЗМІ та російські пропагандисти.

За деякий час Олександрові зателефонували з невідомого номера. Голос у слухавці промовив: «Я твій батько». І запропонував перейти на бік окупантів.

Як виявилося, батько Олександра воював танкістом на боці російських загарбників на тому самому напрямку та місці.

«На що він розраховував? Що я одразу прибіжу? Ні», – каже боєць.

За словами військового, батько кинув його з матір'ю, коли він був зовсім маленьким: «Мама – українка, а він із Росії. В Україні він начебто був, я мало про нього знаю».

Видання наголошує, що Олександрові з батьком довелося зустрітися в одному бою. Точніше, побачити броньовані машини один одного. Наш військовий був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано вискочив російський танк.

«Виїхав танк і вистрілив у бік. Броня витримала. Одразу зателефонував батько», – розповідає командир Bradley.

Виявилося, що в тому російському танку був батько Олександра. Він зателефонував до сина і запевняв, що припинив стріляти, коли зрозумів, хто в екіпажі Bradley. Але Олександр йому не повірив, адже стрілянина насправді не припинялася: «Ми коли на відкаті були, по нас однаково працювали далі. Факт залишається фактом. Батьківського там більше не було. Там була вигода. Гроші! Гроші!».

Через якийсь час Олександр дізнався, що його батько-окупант загинув.

«Він виїхав, три рази на міні підірвався і вже почав сам горіти. Екіпаж не весь вибіг. По ходу він не зміг вилізти, і там і залишився. У кожного своя доля. Він знав, на що йде. Я особливо його не знав, його не бачив. Для мене це не було, що типу батько, що типу шкода. Це моя робота. Він вибрав свій бік. І все», – підсумував боєць.

Раніше повідомлялося, що десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

 

Теги: батько українка танки стрілянина время робота машини гроші

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