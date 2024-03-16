Український захисник зустрів у бою рідного батька – російського танкіста
Військовий був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано вискочив російський танк
На Авдіївському напрямку екіпаж бойової машини піхоти Bradley вступив у бій з російським танком. Як виявилося, командир екіпажу Олександр зустрів у бою рідного батька – російського танкіста. Про це йдеться у публікації видання «Настоящее время».
Олександр – військовослужбовець 47-ї бригади ЗСУ. Його екіпаж у відкритому бою підбив два російські танки. Після цього бійців показали в українських ЗМІ та російські пропагандисти.
За деякий час Олександрові зателефонували з невідомого номера. Голос у слухавці промовив: «Я твій батько». І запропонував перейти на бік окупантів.
Як виявилося, батько Олександра воював танкістом на боці російських загарбників на тому самому напрямку та місці.
«На що він розраховував? Що я одразу прибіжу? Ні», – каже боєць.
За словами військового, батько кинув його з матір'ю, коли він був зовсім маленьким: «Мама – українка, а він із Росії. В Україні він начебто був, я мало про нього знаю».
Видання наголошує, що Олександрові з батьком довелося зустрітися в одному бою. Точніше, побачити броньовані машини один одного. Наш військовий був з екіпажем на завданні, коли на них несподівано вискочив російський танк.
«Виїхав танк і вистрілив у бік. Броня витримала. Одразу зателефонував батько», – розповідає командир Bradley.
Виявилося, що в тому російському танку був батько Олександра. Він зателефонував до сина і запевняв, що припинив стріляти, коли зрозумів, хто в екіпажі Bradley. Але Олександр йому не повірив, адже стрілянина насправді не припинялася: «Ми коли на відкаті були, по нас однаково працювали далі. Факт залишається фактом. Батьківського там більше не було. Там була вигода. Гроші! Гроші!».
Через якийсь час Олександр дізнався, що його батько-окупант загинув.
«Він виїхав, три рази на міні підірвався і вже почав сам горіти. Екіпаж не весь вибіг. По ходу він не зміг вилізти, і там і залишився. У кожного своя доля. Він знав, на що йде. Я особливо його не знав, його не бачив. Для мене це не було, що типу батько, що типу шкода. Це моя робота. Він вибрав свій бік. І все», – підсумував боєць.
Раніше повідомлялося, що десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.
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