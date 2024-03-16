Лубінець розповів, для чого Росія маніпулює темою обміну полоненими

Дмитро Лубінець наголошує, що Україна ніколи не зупиняла обмінні процеси

Омбудсмен зазначає, що росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить «проводити» обміни

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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«Ми спостерігаємо, що ворог масово почав телефонувати родичам військовополонених та повідомляти, що ми готові повертати вашу рідну людину, а це Україна не хоче забирати», – йдеться у повідомленні.

Омбудсмен зазначає, що росіяни спонукають родичів військовополонених на акції, мітинги, переконують перекривати вулиці, блокувати адмінбудівлі, нібито Україну це змусить «проводити» обміни.

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Дмитро Лубінець наголошує, що Україна ніколи не зупиняла обмінні процеси.

Нагадаємо, що раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінць розповів скільки депортованих людей повернули з території Росії в Україну.

За його словами, наразі до України повернули 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.