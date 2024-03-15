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Уряд затвердив алгоритм реабілітації звільнених військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд затвердив алгоритм реабілітації звільнених військовополонених
Як зазначив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Уряд розробляв документ з березня минулого року за ініціативою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону. Про це повідомляє Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що йдеться про порядок проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) громадян, стосовно яких «встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення».

Цей документ розробляли з березня минулого року за ініціативою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, працювала група з 22 експертів МОЗ, Командування медичних сил Міністерства оборони, МВС, Мінсоцполітики, Мінветеранів.

Як зазначає пресслужба Координаційного штабу, державні установи при роботі зі звільненими з полону українськими захисниками «зустріли принципово новий ряд проблем»:

  • стан військовослужбовців, звільнених з полону, який характеризується одночасним поєднанням фізичних та психологічних травм, загостренням хронічних та виникненням нових захворювань на фоні глибокого виснаження;
  • неоднаковий рівень якості медичних та психологічних послуг, які надавалися представникам різних підрозділів сектору безпеки і оборони у різних областях після звільнення з полону;
  • відсутність системного підходу до відновлення фізичного та психічного здоров’я осіб, які можуть бути звільнені з російських місць несвободи: сотні військовополонених та тисячі цивільних жертв насильницьких зникнень.

Чого очікувати від погодженого порядку

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно, з наданням медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги та соціальних послуг.

Так, порядок пропонує унікальну модель повної діагностики, безперервний процес лікування та реабілітації:

  • відновлення передбачається у спеціалізованих центрах та визначених МОЗ України закладах охорони здоров’я за єдиними стандартами та протоколами, з мінімальними витратами часу на переміщення пацієнтів;
  • розроблені алгоритми відповідають аналогічним процедурам у країнах НАТО і можуть бути поширені на категорії звільнених цивільних осіб і згодом – на поранених військовослужбовців.

Заходи з реінтеграції та постізоляційного супроводу здійснюватимуть:

  • Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, Управління державної охорони України та Служба зовнішньої розвідки – щодо звільнених оборонців України, в обов’язковому порядку;
  • Міністерство охорони здоров'я, Мінсоцполітики, МВС, СБУ – щодо звільнених цивільних осіб за їхньої згоди.

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

Теги: війна обмін полоненими полон уряд ЗСУ

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