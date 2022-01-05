Український бренд створив хутро з конопель

Органічний матеріал замінює тваринне хутро і витримує морози у -20 градусів

Український бренд Devohome вперше у світі створив конопляне хутро. Про це пише «Шо там».

«Ми перші у світі, хто створив інноваційне хутро з конопляних волокон», – каже Оксана Дево, власниця бренду.

Спершу Devohome виготовляли дитячі ковдри та наматрацники. Коноплі – антиалергенні, органічні рослини і вирощуються без хімікатів.

«На вирощування конопель потрібна ліцензія. Рослина, з якої виробляємо текстиль, не є наркотичною», – пояснює власниця бренду.

У розвиток та запуск модельного ряду Оксана інвестувала $10 тис. Бренд почав шити верхній одяг та презентувати лінійку на показах мод.

Про конопляне хутро пишуть українські та світові ЗМІ. Метр тканини коштує приблизно 900 гривень, а шуба виходить вартістю приблизно 16 тис. грн.

В одязі з коноплі тіло не пітніє влітку та не переохолоджується взимку. Devohome співпрацює зі світовими брендами одягу та шиє одяг на замовлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, навіщо потрібно оберігати коноплі.