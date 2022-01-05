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    Український бренд створив хутро з конопель

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    Оксана Дево, засновниця бренду Devohome, у одязі власного виробництва<br /><br /> - Український бренд створив хутро з конопель
    Оксана Дево, засновниця бренду Devohome, у одязі власного виробництва

    фото з відкритих джерел

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    Український бренд Devohome вперше у світі створив конопляне хутро. Про це пише «Шо там».

    «Ми перші у світі, хто створив інноваційне хутро з конопляних волокон», – каже Оксана Дево, власниця бренду.

    Спершу Devohome виготовляли дитячі ковдри та наматрацники. Коноплі – антиалергенні, органічні рослини і вирощуються без хімікатів.

    «На вирощування конопель потрібна ліцензія. Рослина, з якої виробляємо текстиль, не є наркотичною», – пояснює власниця бренду.

    У розвиток та запуск модельного ряду Оксана інвестувала $10 тис. Бренд почав шити верхній одяг та презентувати лінійку на показах мод.

    Про конопляне хутро пишуть українські та світові ЗМІ. Метр тканини коштує приблизно 900 гривень, а шуба виходить вартістю приблизно 16 тис. грн.

    В одязі з коноплі тіло не пітніє влітку та не переохолоджується взимку. Devohome співпрацює зі світовими брендами одягу та шиє одяг на замовлення.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, навіщо потрібно оберігати коноплі.

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    Теги: ліцензія рослини
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    Український бренд створив хутро з конопель