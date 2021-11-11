Вчитель створив у столичній школі унікальний сад (фото)

Сад росте на внутрішньому подвір’ї школи, де є свій мікроклімат

На території школи №324 в Солом’янському районі вчитель мистецтва Володимир Ліщук заснував сад і вже понад 25 років опікується ним. Він назвав простір «Садом мудрості», тому що багато рослин зібрано з різних куточків України та навіть світу. Про це пише «Хмарочос».

Сад росте на внутрішньому подвір’ї школи, де є свій мікроклімат – там на декілька градусів тепліше, аніж ззовні.

Ліщук розповів, що досвід міського садівництва він запозичив у Польщі, де навчався.

Школа стоїть біля русла річки Либідь, де раніше був приватний сектор. Під час будівництва багатоповерхівок багато дерев викорчували. Деякі з них врятували та посадили у новоствореному саду. Так з’явилися перші дерева – вишні та бузок.

Зараз у саду ростуть інжир, бамбук, яблуня, кизил, юка, оцтове дерево. Також у саду є ліани, які забирають зайву вологу з фундаменту, а листя приймає тепловий удар, тому стіни не перегріваються. У саду є два види винограду, плющ, гліцинія та текома. Ростуть також першоцвіти: декілька видів пролісків, дикі примули, морозники, які занесені до Червоної книги. Також там є трав’янисті рослини: м’ята, чебрець, меліса та котовник.

«Ідеєю створення було започаткувати творчу майстерню для школярів і вчителів, а також простір для відпочинку. Щоб діти могли спостерігати різні екологічні зміни, як рослини змінюються в різні пори року, як вони ростуть та квітнуть, завдячуючи освітленню… Крім того, візуальна екологія різнокольорового саду знімає стрес та підіймає настрій», – розповідає вчитель.

У теплу погоду в саду проходять уроки мистецтва та рухливі перерви. Діти з батьками та вчителями доглядають за рослинами, для них виокремлені спеціальні ділянки у просторі.

Ліщук є членом громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга», яка також надає нові насадження й створила у школі екологічний гурток на базі саду.