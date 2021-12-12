Аграрії б’ють на сполох: в Україні «вмирає» виробництво тепличної продукції

Уже незабаром злетять ціни на парникові овочі

В Україні вже найближчим часом можуть злетіти ціни на парникові овочі. Через дорожнечу електроенергії та газу в країні зупиняються майже всі тепличні господарства. Тому ринок України заповнять овочі із теплих країн. Про кризу в тепличному господарстві розповів президент асоціації «Теплиці України» Євген Чернишенко, пише east-fruit.

За словами Чернишенка, зупинка теплиць – не віддалена перспектива, а процес, який вже відбувається в Україні. У країні один за одним зупиняють роботу тепличні комбінати.

Наприклад, великий комбінат «Тепличний», розташований у селі Калинівка поблизу Києва, не витримав цінового навантаження та припинив закупівлю газу ще 14 жовтня цього року. Рослини всередині теплиць ще якийсь час стійко протрималися, доки не було морозів. Але потім із настанням холодів вони просто померли.

Зараз вартість кубометра газу для теплиць становить 43,6 гривні. Опалювати їх таким енергоресурсом немає сенсу. Тоді парникові овочі будуть «золотими» і за ціною набагато перевершуватимуть навіть ті, що привезені з-за кордону.

Ненабагато краща ситуація і з цінами на електроенергію. Адже нею опалюється частина теплиць, а також освітлюються рослини, яким взимку не вистачає для дозрівання світлового дня. Тариф на електроенергію для теплиць становив у листопаді 5,02 грн/кВт-годину.

«Через дорожнечу електроенергії зупинилися навіть квіткові теплиці, які вимагають менше газу, але багато електроенергії на освітлення», – ділиться президент асоціації «Теплиці України».

При цьому ще якось із останніх ресурсів тримаються невеликі теплиці, які опалюються вугіллям і трісками. Однак і їм доводиться несолодко, каже експерт. Мало того, що їхнє паливо поступово також дорожчає, так і подорожчання газу також позначається на них. Адже вони використовують якусь частину блакитного палива для одержання вуглецю, яким живляться парникові овочі.

У таких умовах більшість теплиць кане в небуття. До весни і до висадки овочів у відкритий ґрунт «доживуть» лише поодинокі.

«Навесні виживуть тільки плівкові теплиці із досить примітивними технологіями, не сертифіковані за жодними стандартами», – каже Чернишенко.

На жаль, усі звернення асоціації «Теплиці України» до влади залишилися без відповіді. Керівники тепличної галузі стали бити на сполох ще у жовтні, звертаючись до влади із проханням про допомогу. Просили знизити їм ціну на газ або здешевити кредити. Проте відповіді на свої прохання вони так і не почули.

Нагадаємо, аналітики звертають увагу на стрімке зростання цін на овочі борщового набору в Україні у 2021 році.

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