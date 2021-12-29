Уряд збільшив штрафи за незаконну заготівлю сіна та збір грибів і ягід

Кабмін дозволив штрафувати українців за збирання грибів та ягід у лісі. Один гриб оцінили у 75 гривень

У Міндовкілля пояснюють, що постанова не стосуватиметься любителів збирати гриби

Кабмін збільшив розмір штрафів за заподіяну шкоду природно-заповідному фонду. Рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

У Кабміні пояснили, що попередня редакція постанови потребувала змін, адже механізм нарахування розміру шкоди не відповідав об'єму реально завданих збитків та не давав змогу для їх ліквідації.

Так, наприклад, за один зрізаний без ліцензії гриб встановлено штраф у 75 гривень. А от за незаконне рубання або пошкодження у степовій зоні штраф становитиме від 257 гривень до 18,3 тисяч гривень, залежно від діаметру дерева.

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що розмір шкоди за цією постановою збільшується у 10 разів.

Крім того, цей розмір буде щорічно індексуватися.

Йдеться про наступні порушення:

незаконні рубки, пошкодження дерев та рослин;

зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;

зниження чи пошкодження газонів та квітників;

самовільну заготівлю сіна або випасання худоби;

незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;

незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;

проїзд транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;

самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

У той же час у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів пояснили, що документом не встановлюється жодних нових обмежень або заборон щодо використання природних ресурсів.

«Тож у межах національних природних парків та біосферних заповідників і надалі можна збирати гриби та ягоди. Якщо звичайно, ви робите це для власних потреб, а не займаєтеся промислом (у такому випадку законодавством передбачено отримання відповідного дозволу, що також не є нововведенням). Виняток, як і раніше, де забороняється збирати гриби, зривати рослини чи проводити будь-які інші дії, становлять території суворого заповідання. Вони визначені Проєктами організації територій відповідних установ природно-заповідного фонду. Такі зони створюються спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин. Як і до цього, перебування сторонніх людей тут заборонено. Є відповідні таблички з попередженням. Та й служба охорони повідомляє відвідувачам про існуючі обмеження. Тож випадково помилитися і назбирати заборонене через незнання у таких зонах неможливо», – пояснили у Мінекології.

Також у відомстві надали приклад деяких старих і нових штрафів.

Зокрема, за незаконне рубання або пошкодження дерев у степовій зоні штраф становить від 257 гривень до 18,3 тис. гривень залежно від діаметра дерева в корі біля шийки кореня (в інших зонах штраф становить від 227 гривень до 16,8 тис. гривень).

За кожне пошкоджене до ступеня неприпинення зростання дерево в степовій зоні штраф становитиме від 75 гривень до 5,3 тис. гривень залежно від діаметра, в інших зонах – від 61 гривні до 4,6 тис. гривень.

Також за кожен незаконно знищений кущ штраф становитиме від 227 до 683 гривень.

За знищення рослинності, вік якої не перевищує 5 років, штраф становитиме від 182,3 тис. до 227,8 тис. гривень (степова зона) за гектар, за знищення рослинності віком від 6 до 10 років – від 227,8 тис. грн до 273,4 тис. грн.

За пошкодження рослинності в віці до 5 років (включно) штраф становитиме від 91,1 тис. до 113,9 тис. гривень (степова зона) за гектар, у віці від 6 до 10 років – від 113,9 тис. до 136,7 тис. грн.

Крім цього, штраф за пошкодження лугового газону складе 198 гривень за кв. м, звичайного газону – 259 гривень за кв. м, партерного газону – 320 гривень за кв. м.

Також встановлено штраф за пошкодження клумб: кущі півонії, жоржини – 168 гривень, інші квіти – 91 гривня за одну рослину.

За самовільну заготівлю сіна встановлено штраф від 11,4 тис. гривень до 50,1 тис. гривень за гектар, самовільний випас худоби – від 251 до 754 гривень за одну голову (залежно від виду тварин).

За пошкодження водоростей штраф становитиме від 75 до 415 гривень із розрахунку за кілограм маси залежно від виду, за пошкодження лишайника, моху – 135 гривень за 1 дециметр субстрату, папороті – від 30 гривень до 135 гривень.

За випалювання сухої водно-болотної рослинності встановлено штраф до 7,6 тис. гривень за гектар.

Крім того, за один зрізаний без ліцензії гриб встановлено штраф у 75 гривень.

Також за збирання (заготівлю) дикорослих квітів потрібно буде заплатити 30 гривень (за одну квітку), ягід – 378 гривень (за 1 кілограм), інших плодів, у тому числі горіхів – 1 154 гривень.

Штрафи за полювання набагато серйозніші, наприклад, за полювання на оленя чи кабан штраф становитиме 30,3 тис. гривень.

За знищення жаб доведеться заплатити від 14 гривень до 130 гривень, залежно від виду.

За рибальство без ліцензії штраф становитиме від 83 гривень (сріблястий карась) до 12,5 тис. гривень за один екземпляр.

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