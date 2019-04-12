Український дипломат розказав, чого чекає світ від Зеленського



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Кулеба наголошує, що Захід хоче аби наша країна ставала більш європейською зсередини

«Для Заходу головне, щоб вибори відбулися демократично», - Кулеба

Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба впевнений, що у разі перемоги на виборах президента Володимира Зеленського треба готуватися до різних сценаріїв. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Кулеба вважає, що абсолютно нічого не треба боятися. «І наші європейські партнери ставляться до цього так само», - зазначає дипломат.

На його думку, для Заходу головне, щоб вибори відбулися демократично. «Тому що недемократично проведені вибори - це підрив легітимності результату, це загострення кризи», - каже Кулеба і наголошує, що Захід хоче, щоб наша країна продовжувала трансформуватися, ставала більш європейською зсередини. «Не у гаслах, а саме зсередини. І щоб функціонували державні інститути, забезпечували розвиток країни», - уточнює дипломат.

Кулеба каже, що не бачить поки якогось негативу стосовно Зеленського. «Вони знають Порошенка, вони визнають його заслуги, це факт. А Зеленського вони просто не знають і не розуміють. І, відповідно, не роблять жодних висновків. Поки що…», - резюмує постійний представник України при Раді Європи.

Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».