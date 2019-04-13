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    Суспільство

    Український дипломат закликає, не допускати розколу по лінії прихильники Порошенка - прихильники Зеленського

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    &nbsp;Насправді зараз відбувається битва двох абсолютно протилежних сил і епох, - дипломат - Український дипломат закликає, не допускати розколу по лінії прихильники Порошенка - прихильники Зеленського
     Насправді зараз відбувається битва двох абсолютно протилежних сил і епох, - дипломат

    На думку Кулеби, вибори закінчаться так чи інакше, а розкол залишиться

    Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає найбільшою драмою  цих виборів розкол українського суспільства по лінії прихильники Порошенко - прихильники Зеленського. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

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    На думку Кулеби, вибори закінчаться так чи інакше, а цей розкол залишиться. «І тому цього розколу не можна допускати за жодних обставин», - наголошує дипломат.

    Дипломат каже, що насправді зараз відбувається битва двох абсолютно протилежних сил і епох. «З одного боку, це нова епоха політейменту, коли політика перетворюється на розвагу. З іншого – класична політика, яка тримається не на емоціях чи розвагах, а намагається апелювати до аргументів, логіки і мислення», - зазначає дипломат.

    На підтвердження своєї думки Кулеба наводить приклад гасел, що використовують кандидати у президенти.

    «У Порошенка це «Думай», а у Зеленського «Весна прийде - саджати будемо». Це все протиставлення емоційного і раціонального. Це та битва, яку зараз переживає весь світ». – впевнений Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».

    Детальніше читайте тут:  Найбільша драма – розкол по лінії прихильники Порошенко - прихильники Зеленського
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