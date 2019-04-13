Український дипломат закликає, не допускати розколу по лінії прихильники Порошенка - прихильники Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насправді зараз відбувається битва двох абсолютно протилежних сил і епох, - дипломат

На думку Кулеби, вибори закінчаться так чи інакше, а розкол залишиться

Український дипломат, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає найбільшою драмою цих виборів розкол українського суспільства по лінії прихильники Порошенко - прихильники Зеленського. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку Кулеби, вибори закінчаться так чи інакше, а цей розкол залишиться. «І тому цього розколу не можна допускати за жодних обставин», - наголошує дипломат.

Дипломат каже, що насправді зараз відбувається битва двох абсолютно протилежних сил і епох. «З одного боку, це нова епоха політейменту, коли політика перетворюється на розвагу. З іншого – класична політика, яка тримається не на емоціях чи розвагах, а намагається апелювати до аргументів, логіки і мислення», - зазначає дипломат.

На підтвердження своєї думки Кулеба наводить приклад гасел, що використовують кандидати у президенти.

«У Порошенка це «Думай», а у Зеленського «Весна прийде - саджати будемо». Це все протиставлення емоційного і раціонального. Це та битва, яку зараз переживає весь світ». – впевнений Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, український дипломат Дмитро Кулеба представив свою нову книгу «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».