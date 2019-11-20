Зеленський про розведення по всій лінії розмежування: Зараз про це не говоримо



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Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент пообіцяв обговорити питання розведення по всій лінії розмежування на зустрічі у «нормандському форматі»

Президент Володимир Зеленський зазначив, що до зустрічі лідерів країн «нормандського формату» мова про розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування на Донбасі не йтиме. Про це він сказав під час спілкуванні зі ЗМІ у Станиці Луганській, повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми щось говоримо, ми повинні це робити. Ми зробили розведення у трьох точках, щодо яких у нас і були домовленості, щоб розблокувати формат нормандської зустрічі. Це більш складне питання, тому що там існує багато, скажімо так, ділянок, які дуже складні у принципі для обговорення розведення, тому зараз про це не говоримо, говоритимемо про це на зустрічі», - відповів Зеленський на запитання, чи можливе й чи підтримує він розведення на всій лінії розмежування.

Як повідомлялося, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.