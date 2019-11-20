Імпічмент Трампа: у Конгресі США почались слухання за участю Сондленда



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Посол США при ЄС Гордон Сондленд вже відповідав на запитання конгресменів на закритих слуханнях

Гордон Сондленд – один із основних свідків у розслідуванні демократів, до якого ініціатори розслідування мають багато запитань

Посол США при ЄС Гордон Сондленд прибув до Палати представників у середу зранку для свідчень у справі щодо імпічменту президента, зокрема щодо так званого «тіньового каналу» дипломатії Трампа на українському напрямі.

Сондленд – один із основних свідків у розслідуванні демократів, до якого ініціатори розслідування мають багато запитань, повідомляє «Укрінформ».

Посол США при ЄС вже відповідав на запитання конгресменів на закритих слуханнях. З оприлюднених стенограм стало відомо, що він спочатку заперечував свою обізнаність щодо причин затримки з виділенням понад $390 млн оборонної підтримки Україні. Він навіть зауважив, що у телефонній розмові у вересні президент Трамп спростував, що допомога Україні була припинена для того, аби натиснути на Київ.

Втім, пізніше в письмових свідченнях Сондленд «припустив», що це насправді могло бути передумовою для того, щоби новий Президент України оголосив про початок розслідування проти компанії Burisma, де працював Гантер Байден, син ексвіцепрезидента США й головного конкурента Дональда Трампа на виборах.

Залишається так само багато запитань до посла Сондленда у зв'язку з нещодавньою заявою тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. Минулого тижня дипломат розповів – зі слів його помічника – про раніше невідому телефонну розмову Сондленда з Трампом з ресторану в Києві. У ній, зокрема, йшлося про те, що українська сторона начебто готова оголосити про розслідування, якого прагнув глава Білого дому.

Минулого тижня Палата представників розпочала публічні слухання свідків у розслідуванні з імпічменту президента США. За цей час відбулося чотири засідання за участю представника Держдепу Джорджа Кента, топдипломатів США в Києві Вільяма Тейлора й Марі Йованович, чиновників Білого дому Олександра Віндмана, Дженніфер Вільямс та Тіма Моррісона, а також колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

У четвер, 21 листопада, законодавці плануються слухання з колишньою радницею президента Трампа з питань Росії Фіоною Гілл.

Минулого тижня в Палаті представників уже виступили представник Держдепартаменту США Джордж Кент, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та експосол США в Києві Марія Йованович.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина.

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.