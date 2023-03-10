Українці обрали назву для Південно-західної залізниці. Стартує нове опитування

Тепер у «Дії» можна обрати назву для «Південної залізниці»

Громадяни України у «Дії» визначилися з новою назвою для «Південно-західної залізниці». Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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«Продовжуємо залізну українізацію. «Південно-західну» та «Південну» гілки «Укрзалізниці» назвали ще за географічною прив'язкою до Російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба міняти», – зазначив Федоров.

У зв'язку з цим він повідомив результати голосування в додатку «Дія» щодо обрання нової назви для «Південно-Західної залізниці». Проголосували 1,1 млн українців. З них – понад 417,2 тис. за варіант «Центральна залізниця».

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Тепер українці можуть обрати нову назву для «Південної залізниці».

«Заходьте в «Дію» та вибирайте нову назву. Там є чотири варіанти. Опитування триватиме до 17 березня», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, «Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю.