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«Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» отримала нові вагони для перевезення пасажирів із інвалідністю (фото)

Нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів

У користування «Укрзалізниці» поступило ще 15 зі 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році за кошти державного бюджету. Ці 15 вагонів призначені для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Побудовані в Україні «Крюківським вагонобудівним заводом» пасажирські вагони ще до війни стали основою для «поїзда єднання», курсували країною в якості евакуаційних від самого початку повномасштабної війни. Після початку вторгнення виробництво не зупинилось, а отримані у 2022 році вагони використовувались у тому числі для історичних перевезень дипломатичних делегацій країн-союзників», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові вагони для пасажирів з інвалідністю регулярно курсуватимуть у складах поїздів зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

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Нагадаємо, 27 лютого очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишін подав у відставку. 

Згодом стало відомо, що «Укрзалізницю» очолить колишній топ-менеджер Ахметова.

Теги: Укрзалізниця потяг

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