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Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Через ворожу атаку знеструмлено низку ділянок «Укрзалізниці»: перелік
фото: Facebook / «Укрзалізниця»

П’ять рейсів затримуються на понад одну годину, ще 10 – на понад 30 хвилин

У зв'язку з ворожою атакою по об'єктах енергетичної інфраструктури, у країні про низку знеструмлено низку залізничних ділянок. Задіяно резервні тепловози. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Серед 98 рейсів Укрзалізниці п’ять затримуються на понад одну годину, ще 10 – на понад 30 хвилин.

Зокрема:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Зазначається, що всі вокзали працюють на висадку та посадку через підземні переходи, де є така можливість, а «Фортеці незламності» з резервним живленням готові приймати гостей весь день.

Крім того, усіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, Укрзалізниця прийме на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками.

Щодо київської кільцевої електрички, то вона продовжує курсувати чітко за графіком. Перевізник нагадує про наявність зупинок біля трьох важливих вузлів із пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця та Святошин.

Нагадаємо, що цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві, а також у Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Окупанти завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. На Одещині є влучання в енергооб'єкт.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО на Київщині.

00:57 у Києві, а згодом і в низці областей пролунали сирени повітряної тривоги. Станом на 6:35 повітряна тривога ще триває.

Теги: тривога потяг Укрзалізниця

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