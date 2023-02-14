Українців евакуюють з постраждалих від землетрусу районів Туреччини

Посольство надає гуманітарну допомогу та моральну підтримку

Представники посольства України в Туреччині відвідали регіони Газіантеп та Хатай, які є одними з найбільш постраждалих від нещодавніх землетрусів. Про це дипломатична установа розповіла у Facebook.

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«З цих регіонів було евакуйовано 15 громадян України, в тому числі і родина, яка знаходилася під завалами 12 годин», – йдеться у повідомленні. Всі українці отримали гуманітарну допомогу та моральну підтримку.

Зазначається також, що працівники посольства спільно з українськими рятувальники провели робочу зустріч з представниками Директорату надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD).

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Нагадаємо, що 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Президент Реджеп Тайїп Ердоган оголосив у Туреччині семиденну загальнонаціональну жалобу за жертвами стихійного лиха. Державні прапори Туреччини приспущені по всій території країни.

Руйнівний землетрус відчули і в сусідніх країнах, у тому числі в Сирії, Лівані, ТРСК, грецькому Кіпрі та Іраку.

Землетрус, який завдав руйнівних наслідків Туреччині та Сирії, увійшов до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже складає 36 тис. осіб.

Наприкінці минулого тижня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що наші дипломати розшукали 103 українців, ще 22 громадяни не виходили на зв'язок.