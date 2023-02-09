Землетруси у Туреччині: під завалами можуть перебувати п’ятеро українців

Загалом дипломати вже розшукали 103 українців, ще 22 громадяни не виходять на зв'язок

Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям. Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«На місці вони (консули – «Главком») координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації. Маємо інформацію про ймовірне перебування п'ятьох українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще одна громадянка була госпіталізована. Загроз їі життю немає. Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Ще 22 громадяни не виходять на зв'язок.

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«Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.

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Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 12049 людей.