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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих може зрости у вісім разів – ВООЗ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих може зрости у вісім разів – ВООЗ
фото: Anadolu Agency

Динаміка виявлення постраждалих та масштаби руйеувань свідчать про те, що в найближчі дні світ може почути нові моторошні цифри

Наразі Кількість жертв внаслідок сильного землетрусу на південному сході Туреччини, поблизу кордону з Сирією, становить 3400 осіб. Однак число може зрости у вісім разів. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров'я, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш. Другий землетрус, викликаний першим, мав магнітуду 7,5, а третій – 5,9. Вони сталися незалежно один від одного. 

«На жаль, ми завжди спостерігаємо одне й те саме із землетрусами, а саме те, що початкові повідомлення про кількість загиблих чи поранених людей значно зростають найближчими днями протягом тижня», — заявила старша співробітниця ВООЗ з надзвичайних ситуацій у Європі Кетрін Смоллвуд, йдеться в повідомленні BBC.

За її словами, судячи з динаміки виявлення постраждалих та за масштабами руйнувань, кількість жертв події найближчими днями може збільшитися у вісім разів.

Теги: землетрус Туреччина стихійні лиха

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