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Землетрус у Туреччині: зруйнувана фортеця зі списку ЮНЕСКО (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині: зруйнувана фортеця зі списку ЮНЕСКО (фото)
Фортецю Газіантеп було збудовано ще до Нової Ери, потім її перебудували римляни
фото: En Son Haber

Землетрус зруйнував історичну фортецю Газіантеп у Туреччині та пошкодив Цитаделі Алеппо в Сирії

Унаслідок потужного землетрусу в Туреччині, який стався рано вранці 6 лютого, була частково зруйнована давня історична фортеця Газіантепа. Це один із символів міста, побудований на пагорбі в центрі Газіантепу. Про руйнування повідомляє турецька газета En Son Haber.

Фортеця Газіантепа до руйнування
Фортеця Газіантепа до руйнування
фото: Omar Haj Kadour

Зазначається, що фортеця частково обрушилася. Частина стін фортеці обвалилася повністю, інші частини – наполовину. Наразі невідомо, чи вдасться їх повністю відновити.

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Поки невідомо, чи вдасться повністю відновити фортецю
фото: En Son Haber

Зазначимо, що землетрус, який стався сьогодні в Туреччині, був найсильнішим за останні кілька десятків років. Його осередок якраз припав на місто Газіантеп.

Також руйнувань зазнав об’єкт всесвітньої спадщини ООН – Цитадель Алеппо. У департаменті музеїв та пам'яток в Дамаску повідомили, що у Цитаделі з’явилася тріщина. Сума збитків стане відомою після огляду фахівців.

Нагадаємо, що Туреччину, Сирію та Лівію сколихнули потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникла пожежа. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині. 

 

 

 

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

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