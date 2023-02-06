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Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину
Жертвами землетрусу стали в Сирії стали 593 особи
фото: www.nbcnews.com

Матір загинула під уламками розтрощеного потужним землетрусом будинку, а дитину вдалось врятувати

У сирійському Алеппо дитина народилася під завалами після землетрусу. Врятувати маму не вдалося, вона померла одразу після пологів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

На кадрах, що потрапили в мережу видно, як рятувальники виносять малюка з купи уламків. Нині подробиць про його стан немає.

За останніми даними, жертвами землетрусу стали в Сирії стали 593 особи, постраждали понад 1,4 тисячі. У Туреччині кількість загиблих зросла до 1762 осіб, поранення отримали понад 12 тисяч людей.

Поштовхи магнітудою 7,8 – найсильніші на території країни з 1939 року – почалися рано-вранці 6 лютого. За кілька годин у центральній частині Туреччини зафіксували ще один землетрус магнітудою 7,7.

У Туреччині оголошено семиденний національний траур. Про це оголосив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Протягом тижня трауру будуть приспущені національні прапори по всій території країни та на будівлях дипломатичних представництв Туреччини за кордоном.

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Теги: рятувальники президент жінка землетрус дитина

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Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину
Під завалами після землетрусу у Сирії жінка народила дитину
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