Україну накриє туман: якою буде погода 13 січня

Погода буде хмарною з проясненнями

У п'ятницю, 13 січня, в Україні буде сухо, вночі ще приморозить, але вдень у більшості регіонів температура повітря підніметься вище нуля. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Так, за прогнозами синоптиків, 13 січня в країні буде переважно сухо, лише в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. У більшості західних областей вночі та вранці туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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У Києві 13 січня також сухо. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Український гідрометеорологічний центр

Раніше синоптики повідомили, що до Україні від 13 січня прийде потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, воно буде аномальним, погода буде як весною.

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.