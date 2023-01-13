Україну накриє туман: якою буде погода 13 січня
Погода буде хмарною з проясненнями
У п'ятницю, 13 січня, в Україні буде сухо, вночі ще приморозить, але вдень у більшості регіонів температура повітря підніметься вище нуля. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, за прогнозами синоптиків, 13 січня в країні буде переважно сухо, лише в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. У більшості західних областей вночі та вранці туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.
У Києві 13 січня також сухо. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
Раніше синоптики повідомили, що до Україні від 13 січня прийде потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, воно буде аномальним, погода буде як весною.
Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.
За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.
До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.
Коментарі — 0