  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Через сильний туман Одеський аеропорт призупинив роботу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії - Через сильний туман Одеський аеропорт призупинив роботу (відео)
    Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії
    фото portal.lviv.ua

    Диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми

    В Одесі через щільний туман чотири літаки не змогли здійснити посадку в місцевому аеропорту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Як повідомляється, диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми.

    Зокрема, пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії.

    Не сів в Одесі і літак з польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту.

    Крім того, як повідомляється, був скасований вечірній рейс сполученням «Стамбул–Одеса».

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Одеса літак аеропорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через сильний туман Одеський аеропорт призупинив роботу (відео)