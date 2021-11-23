Через сильний туман Одеський аеропорт призупинив роботу (відео)

Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії

Диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми

В Одесі через щільний туман чотири літаки не змогли здійснити посадку в місцевому аеропорту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, диспетчерам довелося направляти літаки на інші аеродроми.

Зокрема, пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, але не ризикнули приземлятися і полетіли до Румунії.

Не сів в Одесі і літак з польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося в аеропорт вильоту.

Крім того, як повідомляється, був скасований вечірній рейс сполученням «Стамбул–Одеса».

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