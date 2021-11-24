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    Прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео)

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    Вулкан на Канарах продовжує вивергатися із 19 вересня - Прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео)
    Вулкан на Канарах продовжує вивергатися із 19 вересня
    Фото: AP Photo/Jonathan Rodriguez

    Три населених пункти заблокував «язик» із вулкана

    Мешканці іспанського острова Ла-Пальма із трьох прибережних міст змушені залишатися вдома після того, як новий потік лави досяг океану, піднявши в небо густі хмари токсичних газів. Про це пише Інститут вулканології Канарських островів Іnvolcan.

    Третій «язик» лави з вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається вже два місяці, досяг води. На кадрах, видно, що білі хмари здіймаються з води, коли розплавлена магма сповзає в Атлантику.

    Мешканцям Тазакорте, Сан-Борондона та частини Ель-Кардона наказали залишатися всередині із зачиненими дверима та вікнами, оскільки сильний вітер розносить токсичну хмару над містами.

    Для вимірювання якості повітря у цьому районі були залучені військовослужбовці з військової частини надзвичайних ситуацій.

    Жителям столиці острова Санта-Крус вперше з початку виверження порадили носити маски через високу концентрацію твердих частинок і діоксиду сірки в повітрі.

    Згідно з програмою моніторингу стихійного лиха Copernicus, потоки лави пошкодили або знищили близько 2 650 будівель із 19 вересня, що змусило тисячі людей евакуюватися зі своїх будинків на острові, що є частиною архіпелегу Канарських островів.

    Нагадаємо, на острові Пальма (Канари) триває виверження вулкана Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України.

    Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

    27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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    Теги: вулкан повітря вітер
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    Прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео)