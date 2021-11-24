Прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео)

Три населених пункти заблокував «язик» із вулкана

Мешканці іспанського острова Ла-Пальма із трьох прибережних міст змушені залишатися вдома після того, як новий потік лави досяг океану, піднявши в небо густі хмари токсичних газів. Про це пише Інститут вулканології Канарських островів Іnvolcan.

Третій «язик» лави з вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається вже два місяці, досяг води. На кадрах, видно, що білі хмари здіймаються з води, коли розплавлена магма сповзає в Атлантику.

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más 17.15 hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN team pic.twitter.com/APf8ftGEAY — INVOLCAN (@involcan) November 22, 2021

Мешканцям Тазакорте, Сан-Борондона та частини Ель-Кардона наказали залишатися всередині із зачиненими дверима та вікнами, оскільки сильний вітер розносить токсичну хмару над містами.

Для вимірювання якості повітря у цьому районі були залучені військовослужбовці з військової частини надзвичайних ситуацій.

Imágenes del avance de la colada de lava en el interior de una platanera hoy a las 17.30 hora canaria / Images of the progress of the lava flow inside a banana plantation today at 5.30 pm Canarian time pic.twitter.com/Cmm9DNkiul — INVOLCAN (@involcan) November 22, 2021

Жителям столиці острова Санта-Крус вперше з початку виверження порадили носити маски через високу концентрацію твердих частинок і діоксиду сірки в повітрі.

La colada n.7, ubicada cerca del puerto de #Tazacorte, ha llegado al #Atlántico esta mañana y la #DGMM ha emitido un acuerdo prohibiendo la actividad marítima de forma temporal y ampliando la zona de exclusión a la navegación hasta el sur de la punta del dique de este #puerto pic.twitter.com/ohokuaHvia — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) November 22, 2021

Згідно з програмою моніторингу стихійного лиха Copernicus, потоки лави пошкодили або знищили близько 2 650 будівель із 19 вересня, що змусило тисячі людей евакуюватися зі своїх будинків на острові, що є частиною архіпелегу Канарських островів.

Нагадаємо, на острові Пальма (Канари) триває виверження вулкана Кумбре-В'єха, токсичне повітря якого вже досягло території України.

Як відомо, виверження вулкана на іспанському острові Пальма почалося 19 вересня.

27 вересня вулкан на Канарах перестав викидати попіл та лаву, проте за кілька годин знову активізувався.

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