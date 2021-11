Прибережні міста на острові Ла-Пальма опинилися в пастці через лаву (відео)

Мешканці іспанського острова Ла-Пальма із трьох прибережних міст змушені залишатися вдома після того, як новий потік лави досяг океану, піднявши в небо густі хмари токсичних газів. Про це пише Інститут вулканології Канарських островів Іnvolcan.

Третій «язик» лави з вулкана Кумбре-В'єха, який вивергається вже два місяці, досяг води. На кадрах, видно, що білі хмари здіймаються з води, коли розплавлена магма сповзає в Атлантику.

Imágenes de la entrada de la lava al mar a más 17.15 hora canaria grabadas por un equipo de INVOLCAN / Images of the entrance of the lava to the sea at 5:15 pm Canarian time recorded by an INVOLCAN team pic.twitter.com/APf8ftGEAY