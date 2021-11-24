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    Холодно, але переважно без опадів: прогноз погоди на 24 листопада

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    Середа прийде з сонечком, однак морози теж будуть - Холодно, але переважно без опадів: прогноз погоди на 24 листопада
    Середа прийде з сонечком, однак морози теж будуть
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    Вночі та вранці у південних областях місцями туман

    У середу, 24 листопада, в Україні буде доволі холодна погода, у деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    У всій країні буде переважно без опадів, лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

    На півдні України 24 листопада очікується невелика хмарність, вдень від +1 до +6, вночі похолодає до -5.

    У східних регіонах України – мінлива хмарність. У денний час доби +1…-1, у нічні години -4…-7.

    На півночі також прогнозують мінливу хмарність. Вдень стовпчик термометра показуватиме від -1 до +5, вночі температура опуститься від +1 до -6.

    У західних регіонах – мінлива хмарність. У денні години +3…+6, у нічні +1…-2.

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    У центральних областях буде від 0 до +5 вдень, вночі похолодає до +1…-5. У центрі також спостерігатиметься мінлива хмарність.

    У Києві – мінлива хмарність ,синоптики прогнозують +3…+5, вночі до +1…-1. Уночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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    Холодно, але переважно без опадів: прогноз погоди на 24 листопада