Холодно, але переважно без опадів: прогноз погоди на 24 листопада

Середа прийде з сонечком, однак морози теж будуть

Вночі та вранці у південних областях місцями туман

У середу, 24 листопада, в Україні буде доволі холодна погода, у деяких регіонах вночі очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У всій країні буде переважно без опадів, лише вночі у північних, центральних областях, на Прикарпатті та Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

На півдні України 24 листопада очікується невелика хмарність, вдень від +1 до +6, вночі похолодає до -5.

У східних регіонах України – мінлива хмарність. У денний час доби +1…-1, у нічні години -4…-7.

На півночі також прогнозують мінливу хмарність. Вдень стовпчик термометра показуватиме від -1 до +5, вночі температура опуститься від +1 до -6.

У західних регіонах – мінлива хмарність. У денні години +3…+6, у нічні +1…-2.

У центральних областях буде від 0 до +5 вдень, вночі похолодає до +1…-5. У центрі також спостерігатиметься мінлива хмарність.

У Києві – мінлива хмарність ,синоптики прогнозують +3…+5, вночі до +1…-1. Уночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів.

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