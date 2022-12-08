«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Через пошкодження під час ракетних ударів в системі зберігається значний дефіцит електроенергії

Найскладніша ситуація з електропостачанням станом на 8 грудня зберігається в східному регіоні України. Там вчора ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», – повідомили в пресслужбі.

Крім того, цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

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За даними «Укренерго», через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

«Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження», – повідомили в «Укренерго».

Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. Також генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб.