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«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом
Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання
фото з відкритих джерел

Через пошкодження під час ракетних ударів в системі зберігається значний дефіцит електроенергії

Найскладніша ситуація з електропостачанням станом на 8 грудня зберігається в східному регіоні України. Там вчора ввечері ворог знову піддав масованому артилерійському обстрілу кілька районів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи», – повідомили в пресслужбі.

Крім того, цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

За даними «Укренерго», через пошкодження під час ракетних ударів електростанцій та високовольтної мережі, в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. Для обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень.

«Ситуацію ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру спричиняють обледеніння проводів та їх пошкодження», – повідомили в «Укренерго».

Нагадаємо, міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. Також генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив, що мешканці лівого берега Києва забезпечені світлом лише 30% від потреб.

Теги: ворог енергетика росія Укренерго

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