У Павлограді через ракетний обстріл частково зникла електроенергія

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання

У Павлограді (Дніпропетровська область) через ракетний удар без світла залишились деякі вулиці. Про це в Телеграмі повідомляє Павлоградська міська рада.

«Працювало ППО. Також є влучення в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці без світла. Аварійні бригади працюють», – йдеться в дописі.

Зазначається, що загрози для життя павлоградців немає.

Більше офіційної інформації в мерії обіцяють надати згодом.

Під час ракетної небезпеки спрацював сигнал повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.