В Україні подорожчає електроенергія: скільки доведеться платити

У кінці 2025 року тариф може скласти 3,00-3,51 грн і 3,48-4,09 грн залежно від того, скільки споживати електроенергії

За чотири роки тарифи підвищаться щонайменше вдвічі

В Україні майже на 20-25% можуть зрости тарифи на електроенергію. Подорожчання очікується починаючи з квітня 2022 року, пише «Апостроф».

Відповідно до звіту НБУ, зростання тарифів пов'язане «з необхідністю приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня».

За рішенням Кабміну до 30 квітня 2022 року ціна на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 1,44 грн за кВт/год (для тих, хто споживає менше 250 кВт/год), якщо понад 1,68 грн.

А ось уже до кінця 2022 року тарифи можуть зрости до 1,73-1,80 грн (на 20-25%) для тих, хто споживає менше 250 кВт/год на місяць, понад – до 2,02-2,10 грн.

Наприкінці 2023 року тарифи знову зростуть на 20-25%. Ті, хто використовує менше 250 кВт/год, платитимуть 2,08-2,25 грн, а ті, хто понад – 2,42-2,62 грн.

Наприкінці 2024 року ціни на електроенергію зростуть до 2,50-2,81 грн (споживання менше ніж 250 кВт/год) та до 2,90-3,27 грн (споживання понад 250 кВт/год).

У кінці 2025 року тариф складе 3,00-3,51 грн і 3,48-4,09 грн залежно від того, скільки споживати електроенергії.

Таким чином, за 4 роки тарифи підвищаться щонайменше вдвічі.

Нагадаємо, починаючи з 18 листопада Білорусь зупиняє поставки електроенергії до України.

До слова, через відсутність палива станом на 15 листопада в Україні не працювали 23 блоки теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7,85 ГВт.

Раніше повідомлялося про віялові відключення електрики в певних областях.