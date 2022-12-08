Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя

Корпус милосердя вважає, що колапс енергетичної системи разом з низькими температурами можуть призвести до повної непридатності українських міст для життя

Міжнародна некомерційна організація гуманітарної допомоги Корпус милосердя (Mercy Corps) повідомила, що національна енергосистема України може «впасти» до Різдва, якщо Росія продовжить атаки. Про це повідомляє Newsweek.

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«Ми боїмося, що через інтенсивність повітряних атак, а також їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такій як енергосистема, в якийсь момент, якщо вони збережуть такий самий темп протягом наступних кількох тижнів, мережа зіткнеться із ситуацією критичної масової відмови. Під цим ми маємо на увазі перебої в електропостачанні не просто на години чи дні, а, можливо, на тижні», – сказав директор з реагування Корпусу Милосердя в Україні Майкл Янг.

Він додав, що колапс енергетичної системи разом з низькими температурами, які в Україні взимку коливаються зазвичай від -2 до -20 °C, можуть призвести до повної непридатності українських міст для життя.

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В організації зазначили, що відсутність електроенергії не лише залишить українців без тепла, водопостачання та інших базових умов для існування, але й сильно вдарить по економіці країни, оскільки багато промислових об’єктів зупинять роботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі неможливо відновити роботу енергосистеми у повному обсязі. Зараз найбільше відключень електроенергії у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Полтавщині, Вінничині та на Закарпатті.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.