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«Укренерго» повідомило, коли стабілізують постраждалу від ударів енергосистему

Альона Боженко
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, коли стабілізують постраждалу від ударів енергосистему
Коли стабілізують постраждалу від ударів рашистів енергосистему
фото ілюстративне

В Україні аварійні відключення будуть доти, поки зупинені енергоблоки не наберуть необхідну потужність

Після масованих ракетних ударів 5 грудня 2022 року українську енергетичну систему можуть стабілізувати протягом одного-двох днів. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогоднішня атака значно пошкодила електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі. У зв'язку з цим аварійні відключення будуть, доки зупинені енергоблоки набиратимуть потужність.

«Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і повертатимемося поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо у цих умовах», – додав Кудрицький.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки Росії, для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Теги: Україна електроенергія Укренерго

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