Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури
У деяких областях розпочались аварійні відключення
Російські ракети влучили в об’єкти інфраструктури на Одещині. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники.
Крім того, «Укренерго» повідомляє про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим у деяких областях розпочались аварійні відключення.
Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.
Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.
Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.
Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.
До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
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