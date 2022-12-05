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Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури
фото ілюстративне

У деяких областях розпочались аварійні відключення

Російські ракети влучили в об’єкти інфраструктури на Одещині. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники.

Крім того, «Укренерго» повідомляє про влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим у деяких областях розпочались аварійні відключення.

Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури фото 1

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Раніше повідомлялося, що в Київській області прогриміли вибухи.

Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області.

Нагадаємо, в Україні оголошена повітряна тривога. Російські ракети досі в повітряному просторі країни. У кількох областях прогриміли вибухи.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

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Теги: електроенергія окупанти Україна росія війна

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