«Укренерго» повідомило, чи є в Україні дефіцит електроенергії

У разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення

Станом на 11:30 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Про повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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«Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. На ранок понеділка, диспетчерський центр «Укренерго» фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення.

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Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що час відключення світла в Україні скоротиться. На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.