«Укренерго» повідомило, чи є в Україні дефіцит електроенергії
У разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення
Станом на 11:30 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Про повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. На ранок понеділка, диспетчерський центр «Укренерго» фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що час відключення світла в Україні скоротиться. На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання.
Коментарі — 0