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«Укренерго» повідомило, чи є в Україні дефіцит електроенергії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, чи є в Україні дефіцит електроенергії
Усім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії
фото: НЕК «Укренерго»

У разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення

Станом на 11:30 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, зберігається дефіцит електроенергії. Про повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Протягом вихідних, завдяки збільшенню потужності атомних електростанцій та традиційному для суботи-неділі зниженню споживання, вдалося застосовувати мінімальний обсяг аварійних відключень. На ранок понеділка, диспетчерський центр «Укренерго» фіксує зростання обсягів споживання електроенергії. Це пов’язано як із початком робочого тижня, так і з відчутним зниженням температури майже по всій країні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що  у разі недотримання лімітів споживання, вводяться аварійні відключення.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що час відключення світла в Україні скоротиться. На сьогодні виробники електроенергії забезпечують 83% споживання. 

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