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«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту
Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок
фото: Ігор Смілянський

Понад 70 тисяч листів марки вже продано по передзамовленню

Акціонерне товариство «Укрпошта» анонсувала випуск нової марки «Кримський міст на біс». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.

«4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії – День Народного Единства. Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!». І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту», - написав він.

Смілянський також зазначив, що тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте понад 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню і вони вже скоро будуть у своїх власників. А всі інші вже цієї п'ятниці можна буде придбати у всіх міських відділеннях «Укрпошти», на її сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Раніше повідомлялося, що акціонерне товариство «Укрпошта» потішить українців новим конвертом з оригінальною поштовою маркою – «Весна настане знову!». Як повідомлялося, «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.

Теги: Укрпошта Telegram весна свято

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