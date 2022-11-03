«Укрпошта» анонсувала нову марку, присвячену Кримському мосту
Понад 70 тисяч листів марки вже продано по передзамовленню
Акціонерне товариство «Укрпошта» анонсувала випуск нової марки «Кримський міст на біс». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Telegram.
«4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії – День Народного Единства. Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!». І неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту», - написав він.
Смілянський також зазначив, що тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте понад 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню і вони вже скоро будуть у своїх власників. А всі інші вже цієї п'ятниці можна буде придбати у всіх міських відділеннях «Укрпошти», на її сайті, а також на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.
Раніше повідомлялося, що акціонерне товариство «Укрпошта» потішить українців новим конвертом з оригінальною поштовою маркою – «Весна настане знову!». Як повідомлялося, «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.
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