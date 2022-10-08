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Кримський міст – всьо. Укрпошта випускає нову марку (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кримський міст – всьо. Укрпошта випускає нову марку (фото)
Марка з Кримським мостом вийде тиражем 7 млн
фото: Ігор Смілянський/Facebook

Марку з Кримським мостом Укрпошта готувала давно

Укрпошта випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

«З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться», - написав він у соцмережі.

Смілянський зазначив, що цю марку готували давно разом із художником Юрієм Шаповалом. «Там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією», – розповів він.

Точну дату випуску Укрпошта повідомить пізніше.

Номінал марки - М (бо міст), вартість – 18 грн, тираж – 7 млн.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Кримський міст

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