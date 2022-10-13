День захисників та захисниць: «Укрпошта» анонсувала нову марку
Тираж нового маркового аркуша – мільйон екземплярів
До Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!». Про це повідомила пресслужба компанії.
«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», – зазначили в «Укрпошті».
Аркуш містить 6 марок:
- «Десантно-штурмові війська ЗСУ»;
- «Військово-морські Сили ЗСУ»;
- «Сухопутні війська ЗСУ»;
- «Сили територіальної оборони ЗСУ»;
- «Сили спеціальних операцій ЗСУ»;
- «Повітряні Сили ЗСУ».
Тираж маркового аркуша – мільйон екземплярів. Художник – Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском «Вільні. Незламні. Непереможні».
«Укрпошта» також надрукувала шість видів листівок і стільки само видів конвертів з емблемами військ ЗСУ, а також конверт «Перший день». Новий поштовий випуск можна буде купити у відділеннях та онлайн 14 жовтня. Посилання компанія опублікує зранку у своїх соцмережах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту.
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