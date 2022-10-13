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День захисників та захисниць: «Укрпошта» анонсувала нову марку

Надія Клочко
glavcom.ua
День захисників та захисниць: «Укрпошта» анонсувала нову марку
«Укрпошта» вирішила присвітити марки захисникам України
фото: Укрпошта

Тираж нового маркового аркуша – мільйон екземплярів

До Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!». Про це повідомила пресслужба компанії.

«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», – зазначили в «Укрпошті».

Аркуш містить 6 марок:

  • «Десантно-штурмові війська ЗСУ»;
  • «Військово-морські Сили ЗСУ»;
  • «Сухопутні війська ЗСУ»;
  • «Сили територіальної оборони ЗСУ»;
  • «Сили спеціальних операцій ЗСУ»;
  • «Повітряні Сили ЗСУ».

Тираж маркового аркуша – мільйон екземплярів. Художник – Антон Хрупін, який відомий за поштовим випуском «Вільні. Незламні. Непереможні».

«Укрпошта» також надрукувала шість видів листівок і стільки само видів конвертів з емблемами військ ЗСУ, а також конверт «Перший день». Новий поштовий випуск можна буде купити у відділеннях та онлайн 14 жовтня. Посилання компанія опублікує зранку у своїх соцмережах.

День захисників та захисниць України – відзначається щорічно 14 жовтня. Свято започатковане 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». З 2015 року є державним святом і неробочим днем. Однак, на період воєнного стану, відповідно до законодавства,  цей день буде робочим. 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на «День захисників і захисниць України».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту. 

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: День захисника України Укрпошта

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