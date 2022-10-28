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«Укрпошта» запускає нову марку з оптимістичним нагадуванням (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрпошта» запускає нову марку з оптимістичним нагадуванням (фото)
фото: Ігор Смілянський

Символічний конверт можна придбати на пошті чи онлайн 

Акціонерне товариство «Укрпошта» потішить українців новим конвертом з оригінальною поштовою маркою – «Весна настане знову!». Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Укрпошта» має для вас оптимістичне нагадування – «Весна настане знову!». З такою назвою ми випустили новий конверт з оригінальною поштовою маркою. Тепер у вас є ще одна можливість підтримати своїх рідних, близьких, військових чи людей, які були змушені переїхати в інше місто – напишіть їм листа, а на пошті чи онлайн можна придбати наш символічний конверт», – написав Смілянський.

Як повідомлялося, «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту. Відомо, що 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Також «Укрпошта» відновлює роботу стаціонарних відділень у Лимані, який був під російською окупацією.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.

Теги: весна місто Укрпошта

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