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«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями

Надія Клочко
glavcom.ua
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями
фото: Нова пошта

Сьогодні, 9 жовтня, відзначають Всесвітній день пошти

Два найбільші поштові оператори в Україні – «Укрпошта» та «Нова пошта» – обмінялися привітаннями з професійним святом – Міжнародним днем поштової служби. Ці взаємні іронічні дописи у Twitter-акаунтах поштових операторів зворушили українців у соцмережах.

«Ти називаєш себе головною. Захоплююсь тобою. З Міжнародним днем поштової служби», – зазначається у дописі «Нової пошти».

«Ти називаєш себе новою. Ледве встигаю за тобою! Зі Всесвітнім днем пошти», – відповіли в «Укрпошті».

«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 1

Українці у соцмережах також доєдналися до привітань. Користувачі соцмереж, коментуючи дописи на сторінках поштових операторів, зазначають, що саме такий вигляд мають ідеальні стосунки. Також коментатори зазначають, що між двома поштовими службами, які конкурують між собою, відчувається напруга.

«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 2
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 3
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 4
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 5
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 6
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 7
«Ідеальні стосунки». Укрпошта і Нова пошта зворушливо обмінялися привітаннями фото 8

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія «Нова пошта» прибрала російську мову у своїх цифрових сервісах. 

Також повідомлялося, що «Укрпошта» випустить нову марку, присвячену руйнуванню Кримського мосту. 

Читайте також: Марки як зброя. Історія українського поштового спротиву
Теги: пошта

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