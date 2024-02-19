«Укрпошта» оголосила про випуск нової марки

Марка буде присвячена 10-річчю з початку війни та другим роковинам з початку повномасштабного вторгнення РФ

Офіційно марка буде запущена у продаж по всій країні з 23 лютого

«Укрпошта» готує до випуску марку «І буде весна», присвячену 10-річчю з початку війни та другим роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цей тиждень особливий в історії України – 10 років з початку війни та 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Було дійсно важко знайти те художнє зображення, яке б передало саме ті почуття, що відчувають мільйони українців. Бо зараз важко, проте, треба триматись. І саме тому для марки, присвяченої цим датам, ми обрали тему «І буде весна», бо вона, як і наша перемога, обов’язково буде», – зазначив він.

На марці будуть чотири відомі фото, які нагадують про ці 10 років: протистояння озброєним «зеленим оркам» під час захоплення у Криму аеропорту «Бельбек» (2014 рік), воїн у променях сонця на «Азовсталі», весілля медиків-волонтерів у знищеній будівлі в Харкові, руки піхотинця «Сніжка» за кілька сотень метрів від ворожих окопів на околиці Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Марку можна передзамовити відсьогодні за посиланням, а «Укрпошта» офіційно запустить її у продаж по всій країні 23 лютого.

Нагадаємо, раніше «Укрпошта» представила марку до свого 30-річчя.