«Укрпошта» представила марку до свого 30-річчя

Керівництво «Укрпошти» наголосило: зміни допоможуть компанії отримати нову молодість

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці Facebook повідомив, що 2 лютого компанія святкуватиме ювілей – 30 років. На честь цієї події планується випуск нової поштової марки.

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«30 років. Такий вік, коли вже є і зрілість, і ще молодість, щоб досягати нових звершень. Зрозуміло, що, в умовах війни, святкування в стилі «веселий тусняк» буде недоречним. Тому цей ювілейний рік не про один святковий день, а про те, як ми змінимось протягом цього року і, повірте, новин про це буде багато вже незабаром», – зазначив Ігор Смілянський.

Він наголосив, що клієнти «Укрпошти» – найважливіше надбання компанії, тож на день народження компанії треба слідкувати за новинами, адже у них буде можливість отримати подарунки.

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Водночас, Ігор Смілянський додав, що і «Укрпошту» не можна залишати без подарунків. Він оголосив, що 2 лютого буде випуск нової марки в серії «Героїчні професії війни», яка присвячена поштовикам – .«Укрпошта завжди поруч з вами». За його словами, «Укрпошта» перша приходить на звільнені території після ЗСУ, тому у новому блоці буде 2 марки «Укрпошта доставляє» та «ЗСУ перемагають».

Поштовий набір «Героїчні професії. Укрпошта завжди поруч з вами» фото: facebook / ukrposhtaceo

«На марці реальна, відома на півдні, автівка Укрпошти, але марка не зображає якусь конкретну особу. Бо в нас їх, героїв Укрпошти, тисячі. Протягом вже майже 2 років, після відряджень на Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Харківщину, Запоріжжя, Сумщину чи інші важкі регіони, я часто знайомив вас з людьми, з якими маю честь працювати в одній команді. І ця марка про кожного з них. І про тих, хто під кулями доставляє пенсії та допомогу у прифронтових регіонах, і про тих, хто вранці, навіть після безсонних ночей та тривоги, прямує до відділення, автівки чи сортувального центру», – зазначив Ігор Смілянський.

Гендиректор зауважив, що коли люди святкують 30 років, вони будують плани інакше, ніж у свої 20: «Так і ми, розуміємо, що і як маємо змінити цього року, щоб наша компанія отримала свою нову молодість, драйв та позитивний настрій. І ми, звісно, дякуємо цього тижня всім, хто з нами поруч і довіряє нам, співпрацює з нами і допомагає нам стати краще».

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Нагадаємо, «Укрпошта» запускає нову послугу на прифронтових територіях. Нововведення допоможе розв’язати проблему доступних ліків на 100% вільної території України вже в першій половині 2024 року.

Стало відомо, що «Укрпошта» розширила програму обміну старих ламп на світлодіодні.