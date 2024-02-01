Відключення боржників та нова послуга у платіжках: що зміниться з 1 лютого

Уряд продовжив грошову допомогу всім переселенцям до 1 березня, після чого виплати залишиться тільки для окремих категорій

З 1 лютого в Україні планувалося скасування виплат для більшості переселенців, втім уряд відтермінував це рішення. Підвищення тарифів наступного місяця не буде, але українцям почнуть відключати світло, воду та газ за борги. Також деяким споживачам доведеться платити за технічне обслуговування газових мереж у своїх квартирах. «Главком» проаналізував головні зміни цього місяця, які торкнуться українців.

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Допомогу ВПО не скасують

Значній частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у лютому мали припинити щомісячні виплати. Так, минулого року уряд вирішив автоматично продовжити допомогу всім ВПО з 1 серпня 2023 до кінця січня 2024, після чого виплати планували залишити тільки для окремих категорій.

Проте 26 січня стало відомо, що абсолютно всі категорії ВПО отримуватимуть грошову допомогу і в лютому. Це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину чи особу з інвалідністю.

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Нові правила для переселенців запровадять вже з 1 березня 2024. Умови для виплат дійсно стануть жорсткішими. Ще пів року на допомогу зможуть розраховувати:

ВПО з-поміж пенсіонерів, пенсія яких не перевищує 9444 грн (чотири прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб);

особи з інвалідністю 1 або 2 групи;

діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та інші вразливі категорії.

За словами Оксани Жолнович, один місяць продовження виплат коштує бюджету більш як 6 млрд грн фото з відкритих джерел

Детально про зміну правил мають додатково повідомити в Мінсоцполітики. Хоча у відомстві вже анонсували, що допомогу з 1 березня також нараховуватимуть родинам, які працевлаштувалися торік, але мають менш як 9400 грн доходу на кожного члена сім’ї.

Крім того, продовжать виплачувати допомогу українцям, які проживають на умовно безпечних територіях, але їхні діти не ходять у садочки через нестачу місць. «Ми будемо вважати, що мама не працює з незалежних від неї обставин, адже змушена здійснювати догляд за своїми дітьми», – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Скасування компенсації на проживання для внутрішньо переміщених осіб пов’язано з вимогами міжнародних партнерів, які надають Україні кошти.

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Як зазначила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення, чи оптимізації. Вона додала, що за міжнародними лекалами для адаптації переселенців достатньо двох років.

Виплати малозабезпеченим сім'ям

У лютому в Україні введуть допомогу малозабезпеченим сім'ям з числа ВПО. Раніше переселенці не могли домогтися виплат для малозабезпечених, оскільки в сім'ї були безробітні дорослі, але і знайти роботу відразу після переїзду було важко. З 1 лютого уряд вводить допомогу для переселенців і для українців, які повернулися з закордону і ще не встигли працевлаштуватися.

Допомогу отримуватимуть малозабезпечені сім'ї, які:

повернулися в Україну після перебування за кордоном понад 90 днів поспіль, навіть якщо серед них є працездатні непрацюючі особи;

мають статус ВПО і не працевлаштовані через переїзд.

Однак для того, щоб малозабезпечена сім'я не втратила виплати, всі безробітні працездатні члени сім'ї повинні знайти роботу або стати на облік в центр зайнятості протягом двох місяців після призначення допомоги.

Чи чекати на підвищення тарифів

Через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів за частину комунальних послуг. На час дії воєнного стану та пів року після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення, газ.

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Ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику. Проте в уряді запевняють, що вищезазначені тарифи ЖКГ залишаться без змін як мінімум до кінця опалювального сезону у квітні 2024.

Найбільший постачальник газу населенню НАК «Нафтогаз» пропонує фіксовану ціну – 7,96 грн/куб.м. При цьому в компанії кажуть, що в майбутньому ціна все ж може зрости.

Тарифи на холодну воду планували підвищити в середньому на 30% ще минулого літа, але рішення скасували після втручання влади. Вартість послуг поки незмінна, але може відрізнятися залежно від регіону. Тариф встановлюється для кожного водоканалу окремо.

Ціна на світло для населення становить 2,64 грн/кВт-год, або 1,32 грн/кВт-год у нічні години для власників двозонних лічильників.

У лютому тариф на електроенергію зміниться, однак не для населення, а лише для малих непобутових споживачів (невеликі підприємства та бізнеси, електроустановки яких приєднані до відповідних мереж із договірною потужністю до 50 кВт) постачальника Yasno. Для цих категорій споживачів ціна міняється щомісяця.

«Третя платіжка» за газ

Деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній показник за цю послугу становитиме 320 грн (сума не за місяць, а за все техобслуговування, що проводитиметься раз на три-п'ять років). Проте у кожному будинку ця сума є індивідуальною й залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж.

Донедавна споживачі газу оплачували два рахунки: за газ за лічильником (або за нормою) і за його транспортування. Однак у цих тарифах не було враховано плату за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Водночас поступово втратили чинність нормативно-правові акти, які зобов’язують облгази періодично безплатно проводити технічне обслуговування абонентів у житлових будинках.

З 1 січня 2024 року відповідальність за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання покладається на операторів газорозподільних мереж (ГРМ). Облгази укладатимуть договори на обслуговування з кожним багатоквартирним будинком.

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Для мешканців будинків, де діяло ОСББ, нічого не зміниться, адже вони і до цього укладали договори на проведення відповідних робіт та сплачували за цю послугу. Нововведення більше торкнеться тих будинків, де питанням газової безпеки на газопроводах загального користування ніхто не займався. Прийняттю цього рішення сприяла низка аварійних ситуацій в різних містах України, коли у будинках, де не проводилось ТО, ставався витік газу та вибух.

Вартість технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж для різних облгазів буде різною. Тариф залежить від наявного обладнання, стану систем, кількості квартир у будинку. Детальніше про «третю платіжку» за газ читайте за посиланням.

Відключення боржників

У грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, що діяв від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер постачальникам послуг ЖКГ знову дозволяється:

нараховувати та стягувати пеню, штрафи за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти/повністю зупиняти постачання послуг у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Таким чином, українцям знову можуть «відрізати» світло, газ та воду, якщо є заборгованість. Водночас заборона стягувати борги продовжить діяти для громадян, що проживають в зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях і для тих, чиє житло було пошкоджене внаслідок війни.

«Основна причина скасування мораторію – і ми це бачимо по цифрах – це зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. Зокрема, сьогодні борг населення за спожиту електроенергію збільшився на 41% відносно від довоєнного часу», – пояснив причину такого кроку Костянтин Ущаповський, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Він назвав цей захід вимушеним і зауважив, що «дуже серйозно погіршили платіжну дисципліну» саме ті люди, які мають можливість сплачувати житлово-комунальні тарифи, тоді як домогосподарства, які мають субсидію, «сплачують практично 100-відсотково».

Українцям знову загрожують штрафи або призупинення послуг у випадку несплати за спожитий газ, воду, електроенергію фото з відкритих джерел

Постачальники мають право припинити надання послуг, якщо домогосподарство не сплатило за спожиті обсяги у терміни, що визначені договором (зазвичай 10-30 днів після встановленої дати внесення оплати). Однак споживача повинні обов'язково попередити відповідним письмовим повідомленням.

У компанії Yasno попередили, що перші відключення боржників могли початися наприкінці січня. Керівник Сергій Коваленко зазначив, що відключати будуть не «всіх підряд», а за певними критеріями – сума боргу, його давність тощо. Він також пояснив, що робити, щоб світло не відключили.

«Уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде, а для тих, кому оплачувати складно, держава розробила субсидії, які зараз їх можна оформити за спрощеною процедурою», – зазначив Коваленко.

Мораторій на відключення комунальних послуг зберігається лише для:

жителів територій, де ведуться бойові дії,

мешканців тимчасово окупованих територій,

внутрішньо переміщених українців, якщо заборгованість виникла після 24 лютого 2022 і на території бойових дій.

жителів будинків, пошкоджених внаслідок воєнних (бойових) дій: таким споживачами заборонено відключати послуги (однак лише за умови, що інформація про таке пошкодження надана виконавцю комунальної послуги).

Що буде з пенсіями з 1 лютого

З 1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення. А вже у лютому відбудеться перерахунок пенсій, що вплине на їх розмір.

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Станом на 1 лютого мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2361 грн, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 грн.

Також у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсій, яка має бути реалізована з 1 березня 2024 року. Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації пенсій становить приблизно 13%.

Мінімальна пенсія для осіб, старших 65 років, які мають повний стаж становить 40% від визначеної мінімальної зарплати фото з відкритих джерел

У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи – у січні, березні та липні:

у січні 2024 року – виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 до 2361 грн. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23 610 грн відповідно;

у січні та липні 2024 року – перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2840 грн, а потім до 3200 грн;

у березні 2024 року – пенсії підвищать усім, кому мають індексувати виплати за планом.

Нагадаємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Після індексації у 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тис. грн.

Житлові субсидії

Громадяни, які не мають достатньо коштів, щоб самостійно оплачувати комунальні послуги, можуть звернутися за призначенням субсидії від держави. Для українців середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон становить 1410 грн. Скорочення розміру житлових субсидій після того, як з 1 січня зросла мінімальна зарплата в Україні, не очікується.

Також на 2024 рік передбачено збільшення видатків на субсидії. На цей рік у держбюджеті на субсидії закладено 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це орієнтовно на 25% більше, ніж у 2023 році.

Для розрахунку субсидії на опалювальний період 2023−2024 доходи враховуються за І - II квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

В Україні субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

Звернутися за оформлення субсидії можна кількома способами:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або через портал «Дія»;

до будь-якого сервісного центру ПФУ, без прив’язки до місця реєстрації;

особисто звернутися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПів;

поштою – відправити звернення до Пенсійного фонду України.

Мобілізація

Протягом лютого Верховна Рада голосуватиме за новий законопроєкт про мобілізацію, який має змінити хід війни в Україні. Згідно з текстом законопроєкту, мобілізація в Україні 2024 буде посилена, а призовний вік знизять з 27 до 25 років. Усі військовозобов'язані мають зареєструвати електронний кабінет призовника, а в ухилянтів через суд можуть заблокувати банківські рахунки. Військовослужбовці матимуть чіткий термін служби та право на щорічну відпустку. Людей з інвалідністю всіх трьох груп мобілізувати не будуть, проте родичі особи з інвалідністю третьої групи втратять відстрочку.

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Також у новому законопроєкті зазначено, як проходитиме мобілізація жінок та студентів. Якщо закон ухвалять, аспіранти матимуть відстрочку від призову лише якщо навчаються на бюджеті, а науковці – якщо працюють мінімум на 0,74 ставки.

Доставка та продаж ліків «Укрпоштою»

«Укрпошта» почне доставляти ліки на деокуповані та прифронтові території України. Пілотний проєкт має стартувати 1 лютого 2024.

ілюстрація: Укрпошта

В Мінреінтеграції повідомили, що АТ «Укрпошта» отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в чинних поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Ця ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року. Громадяни зможуть залишити запит на необхідні лікарські засоби через «гарячу лінію».