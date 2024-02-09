Росіяни влучили по базі відпочинку Харківщини, атаки на Нікопольщину: ситуація в регіонах

Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 12 обстрілів (48 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район, використав артилерію міномети та FPV дрони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 251 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 156 ударів по 24 населених пунктах області. Окупанти вгатили 5 авіаційними снарядами по Оріхову й Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Гуляйпільське, Темирівку та П'ятихатки.

58 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне й Полтавку.

90 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків,Чарівного, Малинівки, Білогір'я, Приютного, Преображенки, Роботиного, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

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Дніпропетровщина

Сім атак на Нікопольщину протягом вчорашнього дня. Обстріли з артилерії, удари дронами-камікадзе. Від російського терору потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська сільська громади. Пошкоджені 17 приватних будинків. Понівечені 11 господарських споруд, ще 2 – знищені. Побиті авто, кілька газогонів та ліній електропередач.

Над Криворізьким районом оборонці неба збили ракету. Без жертв. Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Загиблих та постраждалих немає.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка, Тополі та ін.

Окупанти завдавали авіаударів по населених пунктах Стариця, Іванівка, Кислівка. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Вночі відбувся ворожий обстріл БПЛА Shahed с. Коропове Зміївської тергромади Чугуївського району. Влучання на територію бази відпочинку, загорання будівлі готелю, літнього майданчику ресторана та 3-х легкових автомобілей. Загальна площа пожеж 600 м.кв. Постраждав цивільний чоловік – охоронець. Медичну допомогу надали на місці.

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Друге та третє влучання були в приватні будинки, без постраждалих.

Четверте та п'яте влучання на територію іншої бази відпочинку. Частково зруйновано 3-х поверхову будівлю, загорання конструктивних елементів та загорання будівлі їдальні. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу с. Івашки Богодухівського району завдано руйнувань двохповерховому житловому будинку, приватному будинку, приміщенню підприємства «Івашківський інкубатор», газомережі. Без постраждалих.

Луганщина

Минулої доби від ворожих обстрілів постраждали Невське, Білогорівка, а також територія Серебрянського лісу. Білогорівка витримала черговий авіаційний удар. За добу противник здійснив 151 обстріл (570 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Селидове, смт Очеретине, с. Рай-Олександрівка. Пошкоджено 75 житлових будинків (з них 63 – багатоквартирні), школа, три дитсадка, будівля ДП «Селидіввугілля», будівля «Укрпошта» 21 цивільний автомобіль, службовий автомобіль, два вантажних автомобілі, автобус, готель, автомийка, автостоянка, магазин, спортивний заклад Курахівського професійного ліцею. На Донеччині за добу: двоє загиблих та семеро поранених.

Миколаївщина

Уночі силами й засобами ППО на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed-136/131. Учора протягом дня ворог завдав ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок одного з ударів пошкоджено автомобіль швидкої медичної допомоги. Поранення отримала лікарка «швидкої». Наразі стан постраждалої стабільний, надається вся необхідна допомога.

Також учора ввечері ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Уночі ворог атакував БпЛА с. Олександрівка Горохівської громади. Внаслідок удару на фермерському господарстві виникла пожежа та пошкоджено три вантажних автомобіля, автобус та складські приміщення. Станом на ранок пожежа була ліквідована. Постраждалих немає.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (342 снаряди), з них по м. Херсон – 13 обстрілів (43 снаряди). Рашисти поцілили у райони 27 населених пунктів області; медичну установу та 2 об‘єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Через російський обстріл села Ромашкове Херсонського району постраждав місцевий житель. 58-річний чоловік потрапив під удар на подвірʼї будинку. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та пораненням скроні.

У Бериславському районі, на автодорозі Марянське-Берислав, на узбіччі неподалік с. Шляхове у автомобіль ВАЗ 21114 влучив FVP дрон. дві людини загинули. За добу по області: дві людини загинуло, одна – дістала поранення.

Розпочалася 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.